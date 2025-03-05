شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. تراجع سوق السيارات الجديدة مع انخفاض الطلب في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

نمو الطلب على السيارات الكهربائية

الدمام - شريف احمد - قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية إنه جرى تسجيل 84054 سيارة جديدة في المملكة المتحدة في فبراير، وهذا يقارن بـ84886 سيارة خلال نفس الشهر من العام السابق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).وكان التراجع مدفوعًا بانخفاض بواقع 3ر17% في تسليم السيارات التي تعمل بالوقود. وكان هناك زيادة بواقع 7ر41% في الإقبال على السيارات التي تعمل بالكامل بالبطاريات، مما أسفر عن حصة سوقية بواقع 3ر25%.وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية إن النمو في الطلب على السيارات الكهربائية "لم يكن مفاجئا" حيث أن التغييرت الضريبية في أبريل تعني أن الكثير من الموديلات سوف تكون عرضة لرسوم السيارات الباهظة للمرة الأولى.وعلى مدار ست سنوات سوف يعني هذا إضافة 2215 جنيه إسترليني (2842 دولارا) لتكلفة امتلاك سيارة كهربائية جديدة بسعر يتجاوز 40 ألف جنيه إسترليني، بحسب الجمعية.