شكرا لقرائتكم خبر عن وصفته بالتاريخي.. واشنطن تشيد بقرار مجلس الأمن بشأن حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت السفير الأمريكي في الأمم المتحدة بالوكالة دوروثي شيا القرار الذي أعدته بلادها بشأن حرب أوكرانيا وتبناه مجلس الأمن الدولي بدعم من روسيا الاثنين بأنه "اتفاق تاريخي".

وقالت السفيرة: ندعو كل الدول الأعضاء للانضمام إلى الولايات المتحدة في الدفع نحو تحقيق سلام دائم، ونحن فخورون بأن مجلس الأمن فعل ذلك للتو، من خلال اعتماد اتفاق تاريخي، يمثل إنجازًا كبيرًا، هو الأول منذ 3 سنوات حين بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا.

تفاصيل القرار الأمريكي

وافق مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على قرار أمريكي يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا دون ذكر العدوان الروسي.

جاءت نتيجة التصويت في المجلس المكون من 15 عضوًا بـ 10 أصوات مؤيدة دون معارضة، مع امتناع 5 دول عن التصويت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي لم يعتمد إلا بعد تعديله ليؤكد أن النزاع كان نتيجة "غزو شامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي.