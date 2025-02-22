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مصر:  خطة إعمار غزة تحظى بدعم عربي

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مصر:  خطة إعمار غزة تحظى بدعم عربي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن الخطة التي تقوم بلاده ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، تحظى بدعم عربي. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ووانج يي، وزير خارجية الصين، أمس، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف. 
وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن الوزيرين استعرضا تطورات الأوضاع في السودان وغزة وسوريا، حيث تناول الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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