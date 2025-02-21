بدعوة من ولي العهد.. انعقاد اللقاء الأخوي التشاوري في مدينة الرياض

بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، عقد لقاء أخوي تشاوري في مدينة الرياض بتاريخ 22 شعبان 1446هـ، الموافق 21 فبراير 2025م، بمشاركة كل من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وجرى خلال اللقاء، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة. ورحب القادة في هذا الإطار بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في مدينة القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025م.



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