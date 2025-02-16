وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة البرلماني الألماني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ الألمانية، معالي وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين ، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2025م.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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