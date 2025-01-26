شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالنواب: تضحيات رجال الشرطة أسهمت في تعزيز الأمن الداخلي ودعم التنمية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة المصرية على مدار التاريخ في حماية الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن عيد الشرطة الـ73 ليس مجرد ذكرى وطنية، بل هو مناسبة لتكريم أبطال ضحوا بأرواحهم من أجل كرامة مصر وأمنها.

وقال سمير: “عيد الشرطة يُذكرنا بملحمة الإسماعيلية عام 1952، حين ضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة في التضحية والصمود أمام قوات الاحتلال البريطاني، مقدمين درسًا خالدًا في حب الوطن والإخلاص له هذه الروح الوطنية ما زالت حية في رجال الشرطة الذين يواصلون تقديم الغالي والنفيس للحفاظ على استقرار مصر”.

وأضاف النائب أن رجال الشرطة اليوم يواجهون تحديات كبرى في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، إلا أنهم أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على التصدي للإرهاب والجريمة، وحماية مقدرات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جهودهم المستمرة أسهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن الداخلي ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأكد سمير أن عيد الشرطة ليس مجرد احتفال بذكرى تاريخية، بل هو مناسبة لتجديد الثقة في مؤسسات الدولة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن الشعب المصري يقدر تضحيات رجال الشرطة ويقف إلى جانبهم في كل الأوقات، تقديرًا لدورهم العظيم في حماية أرواح المواطنين وحفظ ممتلكاتهم.

ووجه التحية لرجال الشرطة وأسرهم الذين يتحملون أعباءً كبيرة من أجل الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية ومستقرة بفضل أبنائها المخلصين الذين يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.