شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الحوار الوطني بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية، الذي يُخلّد بطولات رجال الشرطة البواسل في الدفاع عن كرامة الوطن وأمنه واستقراره وذكرى ثورة 25 يناير، التي عبّرت عن إرادة الشعب المصري في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وتابعت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى :"كل عام ومصرنا الحبيبة في أمنٍ وأمان واستقرار".