شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جديدة من الانفجارات تقودها العصابات في السويد والان نبدء بالتفاصيل

الانفجارات في السويد

عنف العصابات الإجرامية في السويد

الدمام - شريف احمد - أثارت سلسلة من الانفجارات بالقنابل في مدن سويدية مخاوف بشأن الجرائم المرتبطة بالعصابات.ووقعت أحدث انفجارات أمس الخميس في مالمو وفي ضاحية فارستا في ستوكهولم، مما تسبب في أضرار في المباني السكنية.وكانت هذه الانفجارات هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات على مدى الليالي الأربع الماضية.وتعين نقل شخصين إلى المستشفى، بعد الحادث الذي وقع في ضاحية فارستا، أحدهما تعرض لإصابات خطيرة، لكن لا تهدد حياته.وتحقق شرطة ستوكهولم في الحادث بوصفه شروعًا في القتل، ووقع انفجار سيارة أيضا في مدينة إسكيلستونا، الليلة الماضية.وتكافح السويد منذ عدة سنوات، في خضم عنف العصابات الإجرامية الخطيرة، بما في ذلك حوادث إطلاق نار وانفجارات مميتة.وبينما تراجع عدد حوادث الأسلحة النارية مؤخرًا، فإن عدد التفجيرات زاد بشكل حاد، في الشهرين الماضيين، طبقا لما ذكره تقرير صادر عن محطة (إس.في.تي) الإذاعية.ووقع 22 حادثا على الأقل من هذا النوع، في يناير وحده، وهو بالفعل ضعف عدد الحوادث، في شهر يناير 2024 بأكمله، وغالبا ما تكون هذه الصراعات بين عصابات متنافسة.