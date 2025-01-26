منة فضالي تكشف عن خيانة مؤلمة: “الغدر بلا حدود”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منة فضالى عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” رسالة قوية تحدثت فيها عن الغدر والخيانة وعدم صيانة العيش والملح، وكشفت فيها عن تعرضها الى صدمة بسبب خيانة شخص لها.

قالت منة في رسالتها: “إوعى تصدق بالصداقة وعشرة العمر إوعى.. دول أكتر ناس غدارة ومؤذية وأول ناس تطعنك في ضهرك.. كلمة عشرة العمر دي بقيت كتير على اللي يستاهلها.. العيش والملح مبقاش ليهم مكان في الزمن ده كله بتاع مصلحته”.

أضافت: “بس اللي يحزن لما تكون مآمن ومش مخون وده ناتج إنك متربي كويس أوي بس اللي قدامك أصفر وسواد من جواه لأن هما كده أصلا بس مكناش شايفينهم.. اللي عاوزه أقوله إني أكتر حد اتخم في اللي حواليه واللي كنت فاكرهم أصحاب هما أكتر ناس وجعوني وآذوني”.

أوضحت: “بس أنا مش حتغير حفضل زي ما اتربيت جدعة وصادقة ونضيفة وأبيض ومهما كان اللي حواليا عمري ما حتغير حفضل منة.. وربنا كبير أوي وكله مردود.. الحمد لله على نعمة التصالح مع النفس واكتفاء الذات”.

يُذكر أن منة فضالي تشارك في رمضان 2025، بمسلسل “سيد الناس”، بطولة الفنان عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إخراج محمد سامي.