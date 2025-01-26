أحمد سعد يرد على جدل إطلالته واتهامه بسرقة عمرو دياب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل المطرب أحمد سعد بصحبة فريق عمل ألبومه الجديد “حبايبنا”، ضيوفًا على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، حيث رد سعد على انتقادات إطلالته الأخيرة التي أثار بها جدلًا واسعًا في حفل “Joy awards”، الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية، إضافة الى اتهامه بسرقة لحن أغنية “نور العين” للهضبة عمرو دياب.

قال سعد: “اعتذرت لما لبست الحلق وساعات بنعمل هفوات غصب عننا، الحاجات دي ملهاش علاقة بالرجولة لكن ليها علاقة بالذكورة وأنا من الناس اللي متحبش تتقيم بالحاجات دي، أنا اعتذرت إني لبست الحلق لأن الناس أما شافته انتقدته كتير جدًا”.

أضاف: “الناس قالوا كل شوية هيطلع يعتذر أه هطلع كل شوية أعتذر، أنا عايش وسط ناس اللي يرفضوه أرفضه واللي يقبلوه أقبله لكن في هفوات بتحصل عادي”.

تابع: “أنا عارض البالطو بتاعي للمزاد وهتبرع بالفلوس بتاعته لمستشفى 57357، ده بقى البالطو الأشهر على الساحة دلوقتي”.

وعن الاتهامات التي تم تداولها عن سرقة أغنيته الجديدة “حبايبنا”، من أغنية “نور العين” للهضبة عمرو دياب، قال أحمد سعد: “إحنا نبقى مجانين لو متأثرناش بعمرو دياب، ده هو اللي مشرفنا ورقم واحد من ساعة ما اتولدنا، لو اتأثرنا بيه يبقى إحنا فعلًا بنفهم، واستنونا بس كمان 30 سنة وأنا أعمل نفس فلوسه”.