شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد روسيا بعقوبات حال لم تتوصّل "فورا" إلى حل مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب الطاحنة الدائرة في أوكرانيا "على الفور" وإلا فستواجه موسكو رسوما جمركية وعقوبات.وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "إذا لم نعقد صفقة، قريبا، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى".