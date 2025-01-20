بريطانيا: ترامب لن يفرض تعريفات تجارية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال وزير بريطاني إن حكومة بلاده لا تعتقد أن دونالد ترامب سيفرض تعريفات تجارية على المملكة المتحدة - لكنها "مستعدة لجميع السيناريوهات".

وقال وزير مجلس الوزراء البريطاني دارين جونز إن رئاسة دونالد ترامب يجب أن يُنظر إليها على أنها شيء إيجابي للاقتصاد وليس مخاطرة، حيث حث المحافظون حزب العمال الحاكم على استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة لتجنب حرب التعريفات الجمركية.

وسيتم تنصيب الرئيس المنتخب ترامب لولاية ثانية اليوم الاثنين، بعد فوزه في الانتخابات في نوفمبر، وكانت هناك مخاوف بشأن ما قد تعنيه التعريفات الجمركية التي تعهد بها للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وصرح دارين جونز، كبير أمناء الخزانة، لبرنامج Sunday Morning على قناة (سكاي نيوز) بأن عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض "قد تكون شيئًا إيجابيًا للغاية مع الكثير من الفرص".

تهديد

وكان ترامب هدد بفرض تعريفات جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وحدد كندا والمكسيك والصين كدول قد تواجه تدابير أكثر صرامة في غضون ساعات من تنصيبه يوم الاثنين.

وعندما سُئل عما ستفعله الحكومة إذا حدث ذلك للمملكة المتحدة، قال السيد جونز إن هذا سؤال "افتراضي" ويجب الانتظار ورؤية "ما سيحدث بالفعل".

وقال السيد جونز: "إذا حدث ذلك، فسأعود وأعرض التفاصيل لك. لكن النقطة هي أنني لا أعتقد أننا سنكون في هذا السيناريو".

وقال إن هناك رواية في المملكة المتحدة مفادها أن رئاسة السيد ترامب تشكل "خطرًا كبيرًا على بريطانيا"، في حين أن هذا ليس هو الحال.

وقال الوزير جونز: "بريطانيا بلد رائع يتمتع بقدرات وأصول ضخمة لا تقدر فقط للشعب البريطاني، بل وأيضًا للاقتصاد الأمريكي وأجزاء أخرى من العالم".

"ليس لدي أي شك في أنه في ظل إدارة ترامب ستكون هناك الكثير من الفرص التي يمكننا اغتنامها، ويجب أن نكون إيجابيين بشأن ذلك وأن نكون أقوياء بشأن تأمين هذه الصفقة".

وأكد السيد جونز أن هناك خطة في النهاية إذا تم فرض الرسوم الجمركية، لكنه قال إنه ليس من حقه "وضع التفاصيل مقدمًا قبل حدوث شيء ما بالفعل على شاشة التلفزيون". وقال: "ليس من الأخبار العاجلة أن الحكومة تستعد لجميع السيناريوهات".