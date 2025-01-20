شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء على الشموع.. كيف قضى "ترامب" الأيام الأخيرة قبل التنصيب الرسمي؟ والان نبدء بالتفاصيل

زيارة مقبرة ارلينجتون الوطنية في فيرجينيا ، أول زيارة له للمقبرة العسكرية المقدسة منذ 2024.

وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر إلى العاصمة واشنطن، على متن طائرة الرئاسة التي أرسلها له الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى مقر الرئيس الجمهوري المنتخب في بالم بيتش في فلوريدا

وبعد وصوله إلى مطار دالاس في ضواحي فرجينيا، توجه ترامب إلى ناديه للجولف في سترلينج بولاية فرجينيا، على مشارف واشنطن.

الفنان ليو دايز، الذي يقلد إلفيس بريسلي غنى للرئيس المنتخب والسيدة الأولى قبل حفل استقبال لنحو 500 ضيف وعرض للألعاب النارية.

حضر ترامب العشاء على ضوء الشموع (23:00 بتوقيت وسط أوروبا): بحضور الضيوف المختارين، والقى ترامب خطابًا حول رؤيته للمستقبل.

الدمام - شريف احمد - ساعات تفصل العالم عن تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، منصبه الجديد ليكون الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، وثاني رئيس أمريكي يشغل المنصب لدورتيين غير متتاليتين.وقبل التنصيب والتولي الرسمي حضر ترامب عدة فعاليات رسمية وترفيهية وهي كالتالي: