اخبار العالم

مؤسسة جمال الجارحي تجهز المواد الغذائية وملابس الشتاء الموجهة لقطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • مؤسسة جمال الجارحي تجهز المواد الغذائية وملابس الشتاء الموجهة لقطاع غزة 1/5
  • مؤسسة جمال الجارحي تجهز المواد الغذائية وملابس الشتاء الموجهة لقطاع غزة 2/5
  • مؤسسة جمال الجارحي تجهز المواد الغذائية وملابس الشتاء الموجهة لقطاع غزة 3/5
  • مؤسسة جمال الجارحي تجهز المواد الغذائية وملابس الشتاء الموجهة لقطاع غزة 4/5
  • مؤسسة جمال الجارحي تجهز المواد الغذائية وملابس الشتاء الموجهة لقطاع غزة 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جمال الجارحي تجهز المواد الغذائية وملابس الشتاء الموجهة لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأحد، 19 يناير 2025 05:22 م

تستمر جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تجهيز القافلة التاسعة الموجهة إلى قطاع غزة، حيث يواصل متطوعو مؤسسة جمال الجارحي لتنمية المجتمع العمل على تجهيز المواد الغذائية وملابس الشتاء لتوزيعها على الأسر المتضررة في القطاع.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم التحالف الوطني للفئات المحتاجة في فلسطين، وتأكيداً على الالتزام المستمر بتقديم العون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

3118e4be-9066-4593-88ab-2cfe4ca111f1

متطوعو مؤسسة جمال الجارحي يجهزون المساعدات

 

21884ece-7b68-4206-8eb7-89de4aa0face

المساعدات الغذائية

 

ccecce71-f236-4821-87b4-48fb709573e0

تجهيز المساعدات 

 

f7c1932c-6d07-4bea-9fa1-5a757063b8e0

جانب من تجهيز المساعدات الغذائية
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements