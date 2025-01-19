شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جمال الجارحي تجهز المواد الغذائية وملابس الشتاء الموجهة لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

تستمر جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تجهيز القافلة التاسعة الموجهة إلى قطاع غزة، حيث يواصل متطوعو مؤسسة جمال الجارحي لتنمية المجتمع العمل على تجهيز المواد الغذائية وملابس الشتاء لتوزيعها على الأسر المتضررة في القطاع.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم التحالف الوطني للفئات المحتاجة في فلسطين، وتأكيداً على الالتزام المستمر بتقديم العون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

متطوعو مؤسسة جمال الجارحي يجهزون المساعدات

المساعدات الغذائية

تجهيز المساعدات

جانب من تجهيز المساعدات الغذائية

