«الأونروا»: 15 طفلاً أصيبوا يومياً بإعاقات تستمر مدى الحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن نحو 15 طفلاً أصيبوا يومياً بإعاقات قد تستمر مدى الحياة نتيجة أسلحة استخدمت في حرب غزة. وذكرت «الأونروا» أن «نحو 475 طفلاً كل شهر، أو 15 طفلاً يومياً، أصيبوا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة، تشمل جروحاً خطيرة في الأطراف وضعفاً في السمع، نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة بقطاع غزة خلال 2024».

وأضافت أن «أزمة الوقود لا تزال تشكل تهديداً خطيراً على تقديم العمليات الإنسانية الأساسية في قطاع غزة».

وأشارت إلى تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أوضح أن «جميع المستشفيات التي تعمل جزئياً في غزة استنفدت مخزونها الاحتياطي من الوقود، وتعتمد بشكل يومي على الوقود القادم من الشركاء لحماية الخدمات الأكثر أهمية». وتابعت الوكالة الأممية: «هناك احتمال لتوقف خدمات المياه والصرف الصحي نتيجة نقص الوقود في القطاع».

وفي شمال غزة، أوضحت «الأونروا» أنه «منذ أكثر من 100 يوم، دأبت القوات الإسرائيلية على شن هجوم بري مع فرض حصار مشدد على المنطقة، كما تتواصل العمليات العسكرية المكثفة وسط انعدام شبه تام للمساعدات الإنسانية التي تدخل للمنطقة، إضافة إلى انقطاع شديد في الاتصالات والإنترنت».