شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في الأمم المتحدة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تثير عودة دونالد ترامب بعد بضعة أيام إلى البيت الأبيض مخاوف كبيرة في أوساط الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها التي تخشى أن يهز أركان منظومتها.

وخلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب (2017-2021)، خفضت الولايات المتحدة إسهاماتها المالية في عمليات الأمم المتحدة ووكالاتها، وانسحبت من مجلس حقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومن اتفاق باريس بشأن المناخ، وباشرت إجراءات الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

واتُخذت التدابير الأكثر شدة وقتذاك، لكن هذه المرة من المرتقب أن تسير الأمور بوتيرة أسرع، وفق عدة خبراء.

التخلي عن الاتفاقات والوكالات الأممية

قال ريتشارد غوان من مجموعة "International Crisis Group" إن ترامب سيتخلى على الأرجح عن الاتفاقات والوكالات الأممية بلا حرج كبير.

ويتوقع خبراء كثيرون تخفيضًا شديدًا في الاشتراكات المالية للأمم المتحدة التي تعد أكبر مساهم في منظومة الأمم المتحدة.

وفي المنظومة الأممية، يحرص مسؤولون على التشديد على أهمية الشراكة الأمريكية.



منظومة محتضرة ومشلولة

قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ركيزة أساسية من ركائز العلاقات الدولية والمنظومة الأممية".

غير أن هذا التقدير ليس دائمًا متبادلًا بين الطرفين.

وترى النائبة الأمريكية إليز ستيفانيك التي اختارها ترامب سفيرًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في إدارته الجديدة، أن المنظومة "مؤسسة فاسدة ومحتضرة ومشلولة".

انسحاب أمريكي من الأمم المتحدة

يخشى بعض المحللين أن تعتمد الإدارة الجمهورية قانونًا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة.

غير أن جوسي هانهيماكي أستاذ التاريخ الدولي في معهد "Graduate Institute" في جنيف يخفف من وطأة هذا الخطر، قائلًا إن واشنطن لا ترغب في تسليم نفوذها للصين، مشيرًا إلى أن "فرضية الانسحاب الكامل غير مرجحة كثيرًا".



تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية

خصوصا أنه خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، أصبحت بكين وحلفاؤها أكثر حضورًا في المنظمات التي تخلى عنها الأمريكيون في جنيف، على غرار مجلس حقوق الإنسان.

قد تواجه منظمة التجارة العالمية أوقاتًا عصيبة في ظل تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية قبل حتى توليه الرئاسة، وفق قول هانهيماكي.

كذلك، يخشى بعض المحللين قطع التمويل الموجه إلى البرامج المرتبطة بالحقوق الإنجابية.

وخلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، ألغت الإدارة الأمريكية التمويل المخصص لصندوق الأمم المتحدة للسكان، متهمة الهيئة بممارسات قمعية.