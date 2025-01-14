شكرا لقرائتكم خبر عن "لا يمكننا الاستسلام".. بايدن يتعهد بعدم التخلي عن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

تطورات الحرب

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن الاثنين، أن بلاده وحلفاءها الغربيين "لا يمكنهم التخلي" عن أوكرانيا في حربها ضد روسيا.تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، قبل أسبوع من تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.وأضاف بايدن خلال خطاب في واشنطن عن حصيلة سياسته الخارجية "ساعدنا الأوكرانيين على إيقاف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين.وتابع: وبعد ثلاث سنوات، فشل بوتين في تحقيق كل أهدافه الاستراتيجية... فشل بسبب وحدة حلف شمال الأطلسي... لا يمكننا الاستسلام".ميدانيًا، قُتل حوالى 300 جندي كوري شمالي وأصيب 2700 آخرون في أثناء القتال في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا.يأتي هذا حسبما أفاد نائب كوري جنوبي اليوم الاثنين، نقلًا عن معلومات من جهاز الاستخبارات في سيول.وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية.