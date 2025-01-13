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مقتل 40 مزارعًا في هجوم شنته "داعش" في شمال شرق نيجيريا الأحد

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أ ف ب - كانو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن 40 مزارعا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا في هجوم نفذه، مساء الأحد، مسلحون من فرع تنظيم داعش، وفق ما أفاد مسؤول حكومي الاثنين.
وقال عثمان تار مفوض الإعلام بولاية بورنو في بيان إن مقاتلين من ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية جمعوا في وقت متأخر الأحد عشرات المزارعين في دومبا على ضفاف بحيرة تشاد وقتلوهم بإطلاق النار عليهم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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