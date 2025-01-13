شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 40 مزارعًا في هجوم شنته "داعش" في شمال شرق نيجيريا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن 40 مزارعا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا في هجوم نفذه، مساء الأحد، مسلحون من فرع تنظيم داعش، وفق ما أفاد مسؤول حكومي الاثنين.

وقال عثمان تار مفوض الإعلام بولاية بورنو في بيان إن مقاتلين من ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية جمعوا في وقت متأخر الأحد عشرات المزارعين في دومبا على ضفاف بحيرة تشاد وقتلوهم بإطلاق النار عليهم.

