وسائل اعلام اسرائيلية: دوي انفجارات في الضفة الغربية بعد إطلاق صاروخ من اليمن

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بسماع دوي انفجارات في الضفة الغربية بعد إطلاق صاروخ من اليمن، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات شمال الضفة وبيسان والأغوار الشمالية.

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