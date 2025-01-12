"النشرة": تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علوّ منخفض فوق النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علوّ منخفض فوق مدينة النبطية. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

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