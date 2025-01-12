بدء اجتماع الرياض لمناقشة الوضع في سوريا

بدأ اجتماع وزراء خارجية من الشرق الأوسط وأوروبا في الرياض، لمناقشة الوضع في سوريا، مع مسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وكان قد ذكر مسؤول سعودي لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق إنّ قمة الرياض ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربًا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
هذا، ويشارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في الاجتماع، حيث وصل ليل أمس ليمثل لبنان.
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