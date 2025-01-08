شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال التيبت المدمر.. عمال الإنقاذ يسابقون الزمن بحثًا عن ناجين والان نبدء بالتفاصيل

تدني درجات الحرارة

قوة زلزال التبت

الدمام - شريف احمد - في سباق مع الزمن، يتحدى آلاف من عمال الإنقاذ الصينيين الصقيع على المرتفعات مواصلين عمليات البحث عن ناجين بعد زلزال مدمر أوقع 126 قتيلا على الأقل وأدى إلى انهيار آلاف الأبنية في التيبت.وتظهر مقاطع مصورة بثها التلفزيون الصيني العام "سي سي تي في" مسعفين ينتشلون جرحى من بين أنقاض أبنية منهارة وينصبون الخيام السميكة ويعاينون جرحى.وقضى ما لا يقل عن 126 شخصا وأصيب 188 آخرون بجروح جراء الزلزال الذي وقع صباح الثلاثاء في منطقة تينغري الريفية في التيبت في جنوب غرب الصين بالقرب من الحدود مع النيبال على ما أفاد التلفزيون الرسمي.وقال مسؤولون في المنطقة بعد ظهر الأربعاء أن الحصيلة التي نشرت مساء الثلاثاء، غير مرجحة للارتفاع.وانهار أكثر من 3600 مبنى وأنشئ 187 مركز إيواء للمنكوبين تستضيف 46500 شخص على ما أفاد هونغ لي مدير مكتب إدارة حالات الطوارئ في منطقة التيبت.وشدد على أن "المنطقة المتضررة تقع على علو مرتفع على هضبة عالية وهي منطقة جبلية يضربها برد قارس فيما منشآت النقل والتواصل والكهرباء محدودة".وشدد على أن "عمال الانقاذ يخوضون سباقا مع الزمن لنصب الخيام للمنكوبين مع توقع تدني درجات الحرارة في المنطقة".وقد تتدنى الحرارة في تينغري إلى 16 درجة تحت الصفر صباح الخميس بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.وتضم منطقة تينغري نحو 62 ألف نسمة وتقع على ارتفاع وسطي قدره 4500 متر بالقرب من السفح الصيني من جبل إيفريست.وحدد مركز الزلزال في منطقة جبلية تقع على ارتفاع كبير على بعد 370 كيلومترا جنوب غرب لاسا عصمة التيبت.وبلغت قوة الزلزال 6,8 درجات على ما ذكرت الوكالة الصينية للزلازل، وقدر المعهد الجيوفيزيائي الأميركي قوته بـ 7,1 درجات، ويبدو أن الكثير من المنازل المنهارة مصنوعة بمواد تقليدية مثل الحجارة والطين والعوارض الخشبية.