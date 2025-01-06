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وزارة البيئة: بعد الزلزال لا خطر لحدوث تسونامي في السلفادور

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أ ف ب - سان سلفادور 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة البيئة السلفادورية على موقع "اكس" إنه "لا خطر لحدوث تسونامي في السلفادور".
كان زلزال قد ضرب بقوة 6,2 درجات السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا، اليوم الأحد، من دون أن يتسبب بوقوع ضحايا أو أضرار، وفقًا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء، ومراصد محلية للزلازل.
ووقع الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة لاليبرداد الساحلية في السلفادور، على عمق 49,5 كيلومترا، وفقا للهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي.
ولم تبلّغ أجهزة الإسعاف في بلدان أميركا الوسطى عن أي حالات طوارئ.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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