شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: بعد الزلزال لا خطر لحدوث تسونامي في السلفادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة البيئة السلفادورية على موقع "اكس" إنه "لا خطر لحدوث تسونامي في السلفادور".

كان زلزال قد ضرب بقوة 6,2 درجات السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا، اليوم الأحد، من دون أن يتسبب بوقوع ضحايا أو أضرار، وفقًا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء، ومراصد محلية للزلازل.

ووقع الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة لاليبرداد الساحلية في السلفادور، على عمق 49,5 كيلومترا، وفقا للهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي.

ولم تبلّغ أجهزة الإسعاف في بلدان أميركا الوسطى عن أي حالات طوارئ.