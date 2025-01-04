شكرا لقرائتكم خبر عن صور| فرحة كبيرة بعد العفو عن 6 آلاف سجين بميانمار في يومها للاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما السبت، إصدار عفو عن نحو 6 آلاف سجين، في بادرة سنوية بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن أكثر من 5800 معتقل، بينهم نحو 180 أجنبيًا، سيمنحون العفو بمناسبة احتفال بورما بذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا في الرابع من يناير 1948.

وأدين 600 منهم بموجب المادة 505 من القانون الجنائي، على ما أوضح المتحدث باسم المجلس زاو مين تون في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

وتنصّ هذه المادة على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات على كل من يقوم بعمل من شأنه الإضرار بسمعة الجيش.

قرار لأسباب إنسانية



وأوضح المتحدث بأن "أغلبية" الأجانب الذي منحوا العفو هم من التايلانديين الذين أوقفوا في كازينوهات على الحدود بين البلدين.

وأوضح الجيش أنه اتخذ هذا القرار "لأسباب إنسانية ومن باب الرأفة".

كما أعلن تخفيف عقوبة 144 شخصا حكم عليهم بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة 15 عاما.

منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 الذي أطاح بتجربة ديموقراطية قصيرة في بورما، اعتقل الجيش آلاف الأشخاص.

العفو في المناسبات الوطنية



تمنح الحكومة بانتظام العفو لآلاف السجناء خلال الاحتفالات بمناسبات وطنية أو الأعياد البوذية.

ففي عام 2024، أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 9 آلاف سجين في ذكرى الاستقلال.

وصباح السبت، أقيم الحفل السنوي في العاصمة نايبيداو تحت حراسة مشددة، أمام جمهور ضم حوالى 500 عضو من الحكومة والجيش.

وألقى نائب قائد الجيش سو وين كلمة نيابة عن رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ الذي كان غائبا.

وجدد سو وين دعوة المجلس العسكري لعشرات المجموعات العرقية المعارضة، لإلقاء السلاح و"تسوية الوضع السياسي بالوسائل السلمية".

كما أكد مجددا التزام الجيش بتنظيم انتخابات ديموقراطية داعيا إلى الوحدة الوطنية.

