المطران كفوري استغرب استمرار الخروقات الإسرائيلية: لا يجوز ان تتصرف إسرائيل على هواها وكأنه لا رادع لها

استغرب متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري "استمرار الخروقات الإسرائيلية لإتفاق وقف النار في الجنوب"، معتبراً أن "من واجبات اللجنة التي كلفت بالإشراف على وقف اطلاق النار ان تمارس صلاحياتها ولا يجوز ان تتصرف إسرائيل على هواها وكأنه لا رادع ولا وازع ولا دول كبرى ولا أمم متحدة ولا أحد يسأل".

ولفت المطران كفوري، على هامش استقباله شخصيات ووفوداً مهنئة بالأعياد في مقر المطرانية في حي مار نقولا بصيدا القديمة، الى أننا "نعايد اللبنانيين بالأعياد المجيدة ، ونتمنى لهم كل الخير والصحة. وان المطلب الأول الذي نريده هو السلام".

وامل أن "يتحول اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الى سلام دائم لأن اللبنانيين تعبوا من الحروب والحرب الأخيرة كلفتنا كثيراً. نتمنى ان يحل السلام وان تعود الطمأنينة ويعود الهدوء الى الناس ليعوضوا بعضاً من الخسائر التي حصلت والدمار الهائل الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية على الجنوب وعلى لبنان بصورة عامة".

وطالب كفوري المسؤولين في لبنان بـ"العمل على تأمين وتسهيل ظروف عودة الناس الى منازلهم وأن يعوضوا عليهم الخسائر الهائلة التي سببتها الحرب"، معتبراً أن "الناس بحاجة لمساعدة وبحاجة لمن يقف الى جانبها".