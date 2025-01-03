"النشرة": قوة إسرائيلية قطعت الطريق في برج الملوك بأسلاك معدنية وشائكة ثم غادرت

نقل مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدد من سيارات الهامر المصفحة تقدمت من اطراف بلدة كفركلا باتجاه اطراف برج الملوك، حيث قام عناصرها بوضع اسلاك معدنية وشائكة، قطعوا خلالها الطريق وما لبثوا ان غادروا المنطقة".

ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتي تشمل التوغل وعمليات التفجير في القرى الجنوبية، على الرغم من بدء عمل لجنة الاشراف لمراقبة تنفيذ الاتفاق.