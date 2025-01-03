الترشيشي طالب بمنع تدفق المنتجات الزراعية السورية والتركية المهربة الى الاسواق اللبنانية

ناشد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، المعنيين العمل وقف تدفق المنتجات الزراعية السورية والتركية الى الاسواق اللبنانية عبر طرق التهريب وبطريقة غير شرعية، مشيرا الى انه اذا لم يتم معالجة الموضوع سنكون مضطرين لإعلان الإضراب واقفال الطرق واعتراض شاحنات التهريب".

وكشف انه "يوميا يدخل الاراضي اللبنانية اكثر من ٣٠٠ طن من البطاطا السورية يتم توزيعها على أسواق الخضار في طرابلس والعبدة وسن الفيل في بيروت وقب الياس في البقاع وصيدا في الجنوب مما يحرم المزارع البقاعي من تصريف انتاجه قبل موعد دخول البطاطا المصرية بتاريخ الاول من شباط المقبل".

ولفت الترشيشي الى ان التهريب يطال ايضا لحم الدجاج والبيض مما يلحق ضررا فادحا بهذا القطاع الذي لا يتحمل هذا التهريب .

وتابع :" تحولت مواكب الشاحنات الزراعية من المعابر الحدودية الشرعية الى طرق التهريب بهدف توفير الرسوم الجمركية والابتعاد عن الفحوصات المخيرية والتأكد من سلامة الانتاج والاسوأ ان شاحنات لبنانية تدخل الاراضي السورية وتقوم بتعبئة الانتاجات الزراعية السورية والتركية وتعمل على إدخالها لبنان عبر الطرق غير الشرعية من دون حسيب او رقيب".

ولفت الترشيشي ان البطاطا السورية التي يتم تسويقها في لبنان ليست بجودة الانتاج اللبناني، وادارة الجمارك عاجزة لوحدها عن مواجهة هذه الافة التي يتعرض لها المزارع اللبناني وعلى كل الأجهزة الأمنية اللبنانية التعاون لوقف هذه الظاهرة التي تدمر القطاع الزراعي وانهياره وافلاس المزارعين .

واكد الترشيشي على ضرورة مكافحة التهريب ووضع حد لهذه العصابات التي تتألف من سائقي الشاحنات والمهربين واصحاب محال في الاسواق الزراعية وتواجه كل من يعترض طريقها من دوريات الجمارك والمزراعين مما يهدد ايضا السلم الاهلي.