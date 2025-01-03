مأتم حاشد للنقيب الأسبق للمحررين الأمير سعيد ناصر الدين

ودعت الصحافة اللبنانية النقيب الأسبق للمحررين الأمير سعيد ناصر الدين في مأتم مهيب وحاشد أقيم في مسقط رأسه في كفرمتى، شارك فيه عدد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز وممثلي هيئات سياسية وحزبية وإعلامية وإجتماعية وعسكرية وقضائية ونقابية وأعضاء مجلس نقابة محررين الصحافة.

والقى نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين كلمة باسم النقيب جوزف القصيفي لوجوده خارج لبنان، وقال في كلام عن ناصر الدين: "رحلت في اليوم الأول من العام الجديد بعدما اثقلت عليك أحزان الوطن المستباح السيادة، وقد باتت أرضه سداحا مداحا لكل طامح يريده ساحة، ولكل لائذ ليلطو وفي رأسه الف حساب وحساب، فيما ابناؤه يغرقون في انقساماته.".

وأضاف "برمت من الحياة، وما برمت تبرم بك، لكنك آثرت الرحيل مخلفا الذكر الطيب صحافيا حرا نظيف الكف، عف اللسان، تعرف بماذا تنطق فلا يزل بك أو يأخذك إلى مدارات لا تشبه طبعك ولا تربيتك ولا نشأتك الوطنية التي قامت على الوحدة والألفة والاعتدال. والى تضلعك من لغة الضاد تمكنت من ثقافة الحرية، فذدت عنها وكنت حارس بوابتها، وفي خط الدفاع الأول عنها في نقابة محرري الصحافة اللبنانية مستشارا، عضوا في مجالسها المتعاقبة منذ ستينيات القرن الغابر، فنائبا للنقيب لدورات عدة، وبعد رحيل رفيق دربك، وتؤام روحك النقيب ملحم كرم اكملت المشوار على رأس النقابة، فسرت بها بين المسالك الوعرة ووسط التحديات الصعبة التي عصفت بها بعد رحيله، ووضعتها على السكة الصحيحة. وفي عهدك تحقق انجازان: إمتلاك النقابة مقرا جديدا لها، وتعديل النظام الداخلي القديم الذي كان قد مضى على وضعه ربع قرن ويزيد".

هذا، وتتقبل عائلة الفقيد التعازي حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في كفرمتى، وغدًا في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة الخامسة عصرًا.