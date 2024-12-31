شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية واقتصادية.. مساعدات أمريكية لأوكرانيا بـ 6 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات أمريكا لأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت واشنطن تقديم حزمة مساعدات أمنية واقتصادية لكييف بقيمة تناهز ستة مليارات دولار.يأتي هذا مع سعي الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بما أمكن من الدعم قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا الشهر المقبل.وتتكون هذه المساعدات من نحو 2,5 مليار دولار من المعدات العسكرية، سيسلم بعضها على الفور والبعض الآخر في وقت لاحق، وما يقرب من 3,4 مليارات دولار من الدعم المباشر لميزانية أوكرانيا.تأتي الحزمة في ظل خشية أثارها فوز ترامب بالرئاسة في نوفمبر بشأن مستقبل الدعم الأميركي لأوكرانيا قبل عودة الجمهوري إلى البيت الأبيض في 20 يناير.وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس" عن "امتنانه" للدعم الذي "يأتي في لحظة حاسمة، مع تكثيف روسيا هجماتها".وأكد زيلينسكي أن تحقيق السلام في عام 2025 هو "هدف مشترك بين أوكرانيا وجميع شركائها"، مختتما "أوكرانيا التي تدافع عن نفسها كل يوم ضد الهجمات الوحشية، تعتمد على أصدقائها".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنه "فخور بأن أعلن اليوم تقديم مساعدة أمنية تناهز قيمتها 2,5 مليار دولار إلى أوكرانيا، في وقت يسعى الشعب الأوكراني للدفاع عن استقلاله وحريته في مواجهة العدوان الروسي".تتضمّن الحزمة المعلنة أمس الإثنين مساعدات عسكرية بقيمة 1,25 مليار دولار، يسمح بموجبها للبنتاغون بأخذ الأسلحة من المخازن الأميركية وإرسالها بسرعة إلى ميدان القتال.وستمول 1,22 مليار دولار من المساعدات بواسطة مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي يُشترى من خلالها المعدّات العسكرية من الشركاء أو الشركات في مجال الصناعات الدفاعية.وأشار بايدن أنه استنفد الاعتمادات التي أقرها الكونغرس في الربيع، بعد مفاوضات صعبة، لدعم أوكرانيا.وأضاف أن البنتاغون "تعهد تسليم مئات الآلاف من ذخائر المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات المركبات المدرعة التي ستعزز المواقع الأوكرانية مع بداية فصل الشتاء".وتتضمّن المساعدات المأخوذة من عتاد وزارة الدفاع الأمريكية مسيّرات وذخائر لأنظمة صواريخ "هيمارس" وصواريخ موجّهة بالضوء، وأنظمة مضادة للدروع وذخائر جوّ-أرض وقطع غيار، وفق بيان منفصل صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.