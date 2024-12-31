سكاف: زمن المناورات السياسية سينتهي والكلام الرئاسي الجدي ينطلق بعد رأس السنة

أشار النائب غسان سكاف، بعد زيارته السفير السعودي وليد بخاري، الى أن "زمن المناورات السياسية سينتهي مع حلول السنة الجديدة والكلام الرئاسي الجدي سينطلق في ألأيام الأولى بعد رأس السنة. وفي الاتصالات التي أجريناها مؤخراً لمسنا جدية واهتمام كبير من المجتمع الدولي بالتوازي مع تصميم داخلي، ما يؤكد انه سيكون للبنان رئيس للجمهورية تُفتح له أبواب قصر بعبدا في 9 كانون الثاني 2025".

ولفت سكاف، الى أنها "مشكورة السعودية على الجهود التي تقوم بها في مساعدتنا على ضبط إيقاع جلسة 9 كانون الثاني بحيث أصبحت لائحة المرشحين تقتصر على الأسماء الجدية فقط والتي تعكس مرحلة إقليمية ودولية جديدة وتوافق داخلي".

وأضاف "نحن لا نريد أن يصبح العالم في وادٍ ولبنان الإنكار والتذاكي في وادٍ آخر وعلينا انتخاب رئيس قبل أن تفاجئنا الأيام المقبلة بتطورات جديدة تؤدي الى انكفاء المجتمع الدولي ونحن عراة".