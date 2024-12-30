"رويترز": الإدارة الجديدة في سوريا تعين ميساء صابرين حاكما للمصرف المركزي

أفاد مسؤول سوري كبير، في حديث لـ"رويترز"، بأن "الإدارة الجديدة عينت ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي".

وبحسب المسؤول، بذلك تصبح صابرين، النائب السابق لحاكم المصرف، أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021.

وظلت صابرين، التي كانت تركز بشكل أساسي في عملها على الإشراف على القطاع المصرفي، في منصبها بعدما أطاحت المعارضة بالأسد في هجوم خاطف شنته يوم الثامن من ديسمبر كانون الأول.

ولم ترد صابرين بعد على طلب للتعليق.

وأفادت "رويترز"، بأن "المصرف جرد أصول الدولة بعد سقوط الأسد وموجة من عمليات النهب لم تستمر طويلا وسرقت خلالها أموالا لكن خزائن البلاد الرئيسية لم تُمس".

وقال مصدر لرويترز إن "الخزائن تحتوي على 26 طنا تقريبا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة عندما بدأت الحرب الأهلية في عام 2011، لكن احتياطيات النقد الأجنبي تقلصت من نحو 18 مليار دولار قبل الحرب إلى قرابة 200 مليون".