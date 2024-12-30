شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لم نتلق أي إشارات رسمية من أمريكا لتسوية نزاع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

صراع روسيا وأوكرانيا

أول شحنة من الغاز الطبيعي الأمريكي لأوكرانيا

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لم تتلق أي إشارات رسمية من الولايات المتحدة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي.وأوضح أن روسيا غير راضية عن مقترحات فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بتأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمدة 20 عاما، ونشر قوات حفظ سلام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هناك.وأضاف وزير الخارجية الروسي قائلًا: "استنادًا إلى التسريبات العديدة ومقابلة دونالد ترامب مع مجلة تايم في 12 ديسمبر، فهو يتحدث عن تجميد الأعمال القتالية على طول خط الاشتباك، ونقل المسؤولية عن مواجهة روسيا إلى الأوروبيين.وتابع: "نحن بالطبع غير راضين عن المقترحات التي قدمها ممثلو فريق الرئيس المنتخب بشأن تأجيل عضوية أوكرانيا في الناتو لمدة 20 عاما ونقل قوات حفظ سلام من القوات البريطانية والأوروبية إلى أوكرانيا."وبين لافروف: "جميع السياسات في جميع الجبهات يحددها الرئيس الحالي وإدارته، وحتى الآن، فإن بايدن هو الوحيد المخول بالتعامل مع روسيا نيابة عن الولايات المتحدة".وذكر: "لا يوجد حديث عن مفاوضات بشأن أوكرانيا في هذه الاتصالات".كانت استلمت أوكرانيا أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لتعزيز أمن الطاقة الأوكراني والأوروبي مع انتهاء صفقة نقل الغاز الكبرى مع روسيا.وذكرت كييف في بيان، أن شركة دي تيك، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، تسلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.وتبلغ شحنة الغاز الأمريكية نحو 100 مليون متر مكعب، وهي أول شحنة أمريكية إلى أوكرانيا، التي تعرضت لضربات بسبب الهجمات الروسية على شبكة الطاقة الخاصة بها، طوال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.وحصلت الشركة على الشحنة عبر خط أنابيب مع تسليم الغاز الطبيعي المسال، إلى محطة إعادة التغويز اليونانية في البحر الأبيض المتوسط الجمعة.وبخصوص تطورات المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، كانت المخابرات العسكرية الأوكرانية، أفادت أن القوات الكورية الشمالية تتكبد خسائر فادحة في القتال في منطقة كورسك الروسية، وتواجه صعوبات لوجستية نتيجة للهجمات الأوكرانية.