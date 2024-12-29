اسرائيل تغتال 14 عنصراً من حماس وتنشر صورهم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قواته وجهاز الأمن العام (الشاباك) قتلوا 14 عنصراً من حماس، بينهم 6 شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، خلال عمليات واسعة النطاق في جباليا بقطاع غزة.

وفي إطار عمليات منسقة وفقاً للإعلام الإسرائيلي نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، تم تحييد عدد من عناصر حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) في جباليا وبيت لاهيا بغزة.

وقد قادت الفرقة 162، بتوجيه من الاستخبارات وجهاز الأمن العام والقيادة الجنوبية هذه العمليات.

القضاء على محمد صلاح

في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، نفذ لواء جفعاتي غارة دقيقة في منطقة جباليا. وقد أسفرت العملية عن القضاء على محمد عبد الحميد صلاح، الذي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وشارك بشكل فعال في هجوم 7 أكتوبر. كما تم تحييد اثنين آخرين من قادة حماس خلال العملية.

وفي اليوم السابق، في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، نفذت الكتيبة غارة استخباراتية في جباليا. وأسفرت هذه العملية عن القضاء على العديد من الشخصيات الرئيسية في حماس، بما في ذلك راسم جودة، قائد سرية في منطقة جباليا، وزاهر عبد ربه محمد شهاب، وعلي ماجد علي رمضان، وجميعهم متورطون في هجمات أكتوبر، كما تم القضاء على اثنين آخرين من قادة حماس في الغارة.

أشهر العمليات

وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" قبل شهر تقريبا، تمكن لواء كفير من تحييد محمد حمودة، وهو ناشط آخر من حماس شارك في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وإلى جانبه، تم القضاء على خمسة عناصر من حماس في العملية.

وفي البيان، "أكد جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام التزامهما الثابت باستهداف كل الأفراد المتورطين في مذبحة السابع من أكتوبر الوحشية. وتؤكد هذه العمليات عزم إسرائيل على تفكيك شبكات الإرهاب وحماية مواطنيها".