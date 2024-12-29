"فرصة ضئيلة للنجاة" من حادثة تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت فرق الإطفاء الكورية الجنوبية أن الحادثة التي تعرضت لها طائرة شركة "جيجو" تركت "فرصة ضئيلة للنجاة" لركابها، لا سيّما وأنها "تحطمت بالكامل تقريباً" عند هبوطها في مطار موان بجنوب غرب البلاد الأحد.

ونقل بيان عن مسؤول في فرق الإطفاء المحلية قوله "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفاً "الطائرة تحطمت بالكامل تقريباً ويصعب التعرف على جثث الضحايا".

وكانت السلطات أعلنت مقتل 85 شخصاً على الأقل في تحطّم طائرة آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصاً.