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تحطم طائرة على متنها 181 شخصاً في كوريا الجنوبية

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ابوظبي - سيف اليزيد - تحطّمت طائرة على متنها 181 شخصاً في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء الأحد.
وقالت الوكالة إنّ "175 راكباً، وطاقماً من ستة أفراد، كانوا على متن الطائرة التي تحطّمت في مطار موان".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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