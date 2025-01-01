شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنهي تعاملات 2024 بالارتفاع بسبب الفائض في السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات عام 2024 يوم الثلاثاء بارتفاع ملموس، في حين يستعد المتعاملون لوجود فائض في السوق خلال العام الجديد.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى أكثر من 71 دولارًا للبرميل، مع استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين للشهر الثالث على التوالي.

كما قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده ستحقق المستهدف للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي ويبلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما أثار التفاؤل بتعافي الطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة له على مستوى العالم.

أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق منذ منتصف أكتوبر الماضي، وهو ما جعل خام غرب تكساس الوسيط ينهي تعاملات العام دون تغيير كبير مقارنة عن مستواه في بداية العام.

انخفاض سعر خام برنت

في الوقت نفسه انخفض سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3%، ليسجل تراجعًا سنويًا للمرة الثانية على التوالي.



في الوقت نفسه تستعد الأسواق العالمية لظهور فوائض في المعروض من النفط خلال العام الحالي، وهو ما سيفرض صعوبات أمام تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط من أجل زيادة الإنتاج تدريجيًا.وتتوقع بعض بنوك الاستثمار استمرار ضغف أسعار النفط خلال العامين المقبلين.وفي بورصة نيويورك للسلع، ارتفع سعر خام غرب تكساس بنسبة 9ر0% إلى 62ر71 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.في حين ارتفع خام برنت بنسبة 8ر0% إلى 58ر74 دولار للبرميل تسليم مارس.