شكرا لقرائتكم خبر عن دبابات إسرائيلية تتوغل في سوريا وتطرد موظفي الحكومة من مقر عملهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في القنيطرة السورية، ويطرد موظفي الحكومة من مقار عملهم.

وأضاف «بكري»، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن سوريا أصبحت مستباحة، والميليشيات على توافق مع الصهاينة، بعد أن كشف زيف شعاراتهم.

وتابع: «قطعا الإرهابيون أمروا بحل الجيش، وتعاونوا مع إسرائيل في تدمير %80 من معداته، وهم الآن مشغولين بتصفية الحسابات وذبح رموز النظام السابق».

وأكمل بكري: «أما الأرض والكرامة والأمن القومي، فهي مخلفات عفي عليها الزمن. المهم الآن، كيفية مواجهة من يسمونهم بالكفار من الفئات الأخرى، واقتسام الغنائم بين عصابات هيئة تلويث الشام».