شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..توكل كرمان تعلن موقفا مفاجئا من العدوان الإسرائيلي على اليمن وتكشف عن طريقة واحدة مقبولة لاسقاط انقلاب الحوثي.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت الناشطة والسياسية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء وميناء الحديدة غرب البلاد. وقالت كرمان في تغريدة لها على منصة إكس: “أيمّا غارات خارجية على اليمن ارهاب دولي ندينه ونرفضه”. وأكدت “هناك طريقة واحدة مقبولة لاسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية وهي عبر دعم الجيش الوطني اليمني لتحرير عاصمة اليمنيين وبسط سيادة الدولة اليمنية على كافة ترابها الوطني”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..توكل كرمان تعلن موقفا مفاجئا من العدوان الإسرائيلي على اليمن وتكشف عن طريقة واحدة مقبولة لاسقاط انقلاب الحوثي.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.