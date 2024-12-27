المطران عون: حان الوقت أن يكون لنا رئيس وجيش قوي يبسط سلطته على الأراضي كافة

شدّد راعي أبرشية جبيل المارونيّة المطران ميشال عون، على "ضرورة تضامن اللّبنانيّين على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم"، مشيرًا إلى أنّ "الوطن لا يقوم إلّا بتضحيات أبنائه جميعًا، واضعين مصلحة وطنهم قبل أي مصلحة اخرى".
وأعرب عن أمله، خلال استقباله في دار المطرانيّة في عمشيت، المهنّئين بعيد الميلاد المجيد من وفود وشخصيّات سياسيّة وروحيّة واجتماعيّة، أن "تحمل ولادة المسيح ولادةً جديدةً لوطننا لبنان، ويتمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة في جلسة التّاسع من كانون الثّاني المقبل"، مؤكّدًا أنّه "حان الوقت بعد فراغ لأكثر من سنتين، أن يكون للبنان رئيس للجمهوريّة، فتعود المؤسّسات الدّستوريّة للعب دورها، ويكون لنا جيش قوي يبسط سلطته على الأراضي اللبنانيّة كافّة".
ولفت المطران عون إلى أنّ "عيد الميلاد هو عيد الفرح، وعلينا جميعًا عيش هذا الفرح، فنعيش المحبّة والغفران في حياتنا"، مبديًا أمله في أن "يعود وطننا إلى سابق عهده من الازدهار، ويلعب دوره الرّيادي في محيطه بين الدّول".
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