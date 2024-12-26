النشرة: شرطة بلدية كفررمان قامت بجولات على النازحين السوريين في البلدة للتأكد من اوراقهم وأعدادهم بعد الحرب

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بان "شرطة بلدية كفررمان قامت بمؤازرة عناصر من أمن الدولة بجولات على النازحين السوريين في البلدة للتأكد من اوراقهم، وذلك في اطار الحملة للحد من وجود النازحين السوريين الغير قانونيين والذين لا يملكون أوراقاً قانونية أو دخلوا خلسة إلى لبنان، إضافة للتأكد من أعدادهم بعد الحرب خاصة في ظل التعميم الذي أصدرته بلدية كفررمان والقاضي بعدم السماح بعودة العائلات السورية للبلدة وذلك إفساحاً في المجال لسكن العائلات اللبنانية التي تهدمت منازلها في الحرب".

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