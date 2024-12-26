الأمن الفيدرالي الروسي: احباط سلسلة محاولات أوكرانية لاغتيال مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الدفاع الروسية

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، عن احباط "سلسلة من المحاولات من قبل الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية وأفراد أسرهم".
وقال مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة تاس إن "الإعداد لمحاولات الاغتيال تم تنفيذه من قبل الاستخبارات الأوكرانية"، مؤكدة اعتقال 4 مشتبه بهم بتهمة التخطيط لاستهداف المسؤولين.
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