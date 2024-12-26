الدفاع الروسية: دمرنا 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، موكدة انه "أوقفنا خلال الليل تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
واكدت ان "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 5 طائرات مسيرة، إذ تم إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
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