شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية "الشيوخ": الدولة المصرية لم تدخر جهدا لدعم الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية لم تدخر وقتا أو جهدا فى دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اليوم الأول للعدوان على غزة فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023، واصطفت الشاحنات أمام معبر رفح من الجانب المصرى فى انتظار الدخول لتوصيلها إلى أهلنا فى قطاع غزة، مشددا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفها واضح وراسخ من القضية الفلسطينية على مدار التاريخ وقد أعلن الرئيس السيسي رفضه لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وتمسك بموقفه الثابت ولم يتغير رغم كل الضغوط التي تعرضت لها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الدولة المصر لم ولن تتخلى يوما عن الأشقاء الفلسطينيين ولم تتوقف الجهود المصرية، لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، لوقف إطلاق النار.