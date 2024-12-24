شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بمصنع في شمال غرب تركيا يودي بحياة 12 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

تحطم مروحية جنوبي تركيا

الدمام - شريف احمد - قُتل 12 شخصا على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم الثلاثاء، في انفجار وقع في مصنع في شمال غرب تركيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة.وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو، لمحطة "إن تي في لايف" الإخبارية: "قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي".يُذكر أن حادثًا آخر وقع في إقليم موجلا، بجنوبي تركيا، أول أمس الأحد، حيث حلقت مروحية إنقاذ فوق مستشفى في الإقليم، ثم تحطمت بعد ذلك، مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها وعددهم أربعة أشخاص.والقتلى هم طياران وطبيب وشخص آخر, ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.