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انفجار بمصنع في شمال غرب تركيا يودي بحياة 12 شخصًا

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اسطنبول - أ ف ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بمصنع في شمال غرب تركيا يودي بحياة 12 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 12 شخصا على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم الثلاثاء، في انفجار وقع في مصنع في شمال غرب تركيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة.
وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو، لمحطة "إن تي في لايف" الإخبارية: "قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي".

تحطم مروحية جنوبي تركيا

يُذكر أن حادثًا آخر وقع في إقليم موجلا، بجنوبي تركيا، أول أمس الأحد، حيث حلقت مروحية إنقاذ فوق مستشفى في الإقليم، ثم تحطمت بعد ذلك، مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها وعددهم أربعة أشخاص.
والقتلى هم طياران وطبيب وشخص آخر, ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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