شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الطيران الامريكي يعود من جديد ويقصف هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاود طيران العدوان الأمريكي البريطاني مساء اليوم، شن سلسلة غارات على محافظة عمران. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ12 غارة مديرية حرف سفيان. وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن في وقت سابق، 3 غارات على حرف سفيان.

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