شكرا لقرائتكم خبر عن من هم نجوم هوليوود الذين احترقت منازلهم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ الثلاثاء الماضي، اجتاحت حرائق الغابات أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس، نتيجة لذلك، التهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.

وقال مسؤولون محليون إن حرائق الغابات في كاليفورنيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير حوالي 10 آلاف منزل ومبنى.

حرائق التهمت منازل نجوم هوليوود

النجم ميل غبسون

النجم ميل غبسون

ميل جيبسون: أخبر النجم الأسترالي الشهير موقع "نيوز نيشن" أن منزله قد احترق تماما، بينما كان هو يقوم بتصوير عمل فني في ولاية تكساس.

الكوميدي بيلي كرستال

الكوميدي بيلي كرستال

بيلي كريستال: الممثل الكوميدي الأميركي المخضرم، فقد المنزل الذي كان يمتلكه منذ عام 1979 في منطقة باسيفيك باليساديس.

باريس هلتون

باريس هلتون

باريس هيلتون: وريثة امبراطورية فنادق "هلتون" احترق قصرها في منطقة شاطئ ماليبو، وكتبت في تغريدة على موقع "إكس": "حسرة القلب لا توصف حقا".

الممثل جيف بريجز

الممثل جيف بريجز

جيف بريجز: نقلت صحيفة هوليوود ريبورتر عن متحدث باسم الممثل الأميركي المخضرم قوله إن منزله في ماليبو قد احترق تماما.

النجمة ماندي مور

النجمة ماندي مور

ماندي مور: أخبرت النجمة الأميركية متابعيها على إنستغرام أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق إيتون.

النجم البريطاني أنتوني هوبكنز

النجم البريطاني أنتوني هوبكنز

أنتوني هوبكنز: أشارت تقارير إلى تضرر واحتراق منزل الممثل البريطاني، لكنه لم يعلق حتى الآن.

النجمة ماندي مور

ماندي مور: أخبرت النجمة الأميركية متابعيها على إنستغرام أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق إيتون.

النجم البريطاني أنتوني هوبكنز

أنتوني هوبكنز: أشارت تقارير إلى تضرر واحتراق منزل الممثل البريطاني، لكنه لم يعلق حتى الآن.

الممثل مايلز تيلر

مايلز تيلر: النجم الصاعد اقتنى منزله في 2023، لكن المنزل تحول إلى رماد في منطقة باسيفيك باليساديس، وفقا لمجلة "بيبول".