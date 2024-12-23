أوضح مالك شركة "Les Imparfaits" المالكة للعلامة التجاريّة "les imparfaits" عصمت كلش، في بيان، أنّ "لا علاقة للشّركة من قريب ولا من بعيد بحادث الصّدم الّذي وقع ضحيّته العنصر في مفرزة سير وسط بيروت جورج أبو جودة، وأنّ علامتها التّجاريّة تُوضع على الألبسة ويمكن شراءها من نقاط بيع عدّة في لبنان. وعليه، فإنّ الشّركة تحذّر من زجّ اسمها في الموضوع المذكور أعلاه، ولا سيّما أنّها تدين كلّ أشكال العنف والتّعدّي على السّلطات الأمنيّة، الّتي تَحترم وتقدّر جهودها".

كانت هذه تفاصيل خبر شركة "Les Imparfaits": لا علاقة لنا بحادث الصدم في وسط بيروت ونحذّر من زج اسمنا به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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