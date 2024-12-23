الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، في وقت تواصل فيه حركة أنصار الله عملياتها العسكرية لمساندة قطاع غزة.
وسبق وأن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح، "أننا سنعمل ضد الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) كما عملنا بقوة ضد أذرع محور الشر الإيراني".
وكانت قد أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي ترصد أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن استعدادا لاستهدافها".
وقالت إن "الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يقران بأن محاربة الحوثيين (حركة أنصار الله) معقدة لصعوبة جمع معلومات استخباراتية".
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