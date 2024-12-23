شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في أفغانستان تستأنف عملها بعد 3 سنوات من بدء سيطرة طالبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة في كابل استئناف عملها بعد ثلاث سنوات من سيطرة حركة “طالبان” على الحكم في أفغانستان في عام 2021.

وقالت السفارة في بيان نشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن قرار استئناف عمل المكتب التمثيلي جاء بناءً على رغبة المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تقديم كافة أنواع الخدمات للشعب الأفغاني.

‎يذكر أن المملكة سحبت جميع موظفي بعثتها الدبلوماسية في أغسطس 2021، مباشرة بعد إعلان حركة “طالبان سيطرتها” على جميع مناطق العاصمة الأفغانية، وبعد ثلاثة أشهر، قررت الرياض استئناف عمل القسم القنصلي بالسفارة في كابل، وفي فبراير 2023، غادر جميع الدبلوماسيين السعوديين أفغانستان مرة أخرى وعادوا إلى السعودية لأسباب أمنية.