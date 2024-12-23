رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة المعونات احتفل بقداس عيد الميلاد: ما من أمل من دون الرب

إحتفل رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب وسام الخوري بقداس عيد الميلاد في حرم المستشفى، عاونه الأبوان شارلي جرجس وإيلي حرفوش. وشدد الأب خوري في عظته، على "منطق الأمل في حياتنا لان ما من أمل من دون الرب، لان الأمل الذي يعطينا إيّاه الرب يتخطى كل القدرات الإنسانية والبشرية، فهو الحقيقة الثابتة. من هنا علينا أن نحمل الأمل بالرب لنستطيع أن نعطي الأمل للآخرين وخصوصا في المستشفى حيث الإنسان يطوق إلى الامل بالشفاء والصحة".

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